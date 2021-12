Sci di fondo oggi, Staffette Lillehammer 2021: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 5 dicembre 2021) Per la sesta volta nella storia, a Lillehammer, in Norvegia, si svolgeranno le Staffette maschile e femminile valide per la seconda tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022. Sinora, infatti, solo cinque volte la staffetta è stata protagonista sulle piste del Birkebeineren Ski Stadium: precisamente, nel 1993, 1994 e, più recentemente, nel 2013, 2015 e 2019. Da segnalare senz’altro la vittoria da parte della nostra Nazionale nei Giochi Olimpici Invernali del ’94, ma per le gare di domani sono da considerare come favorite la Norvegia e la Russia per la gara maschile. Occhi dunque rivolti soprattutto al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e il russo Alexander Bolshunov. Per la gara femminile va invece annoverata anche la Svezia, trascinata da Emma Ribom e soprattutto Frida ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Per la sesta volta nella storia, a, in Norvegia, si svolgeranno lemaschile e femminile valide per la seconda tappa di Coppa del Mondo di sci di-2022. Sinora, infatti, solo cinque volte la staffetta è stata protagonista sulle piste del Birkebeineren Ski Stadium: precisamente, nel 1993, 1994 e, più recentemente, nel 2013, 2015 e 2019. Da segnalare senz’altro la vittoria da parte della nostra Nazionale nei Giochi Olimpici Invernali del ’94, ma per le gare di domani sono da considerare come favorite la Norvegia e la Russia per lamaschile. Occhi dunque rivolti soprattutto al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e il russo Alexander Bolshunov. Per lafemminile va invece annoverata anche la Svezia, trascinata da Emma Ribom e soprattutto Frida ...

Advertising

micaleafacchini : Naturalmente nessuna correlazione #Novaccino - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - La start list della staffetta femminile di Lillehammer - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Johaug e i tecnici norvegesi contro Sorina: 'Mi ha penalizzata' - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Che festa a Livigno per la Sgambeda: vittorie per Mikael Abram e Frida Erkers - FondoItalia : Che festa a Livigno per la Sgambeda: vittorie per Mikael Abram e Frida Erkers -