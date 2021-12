Med Dialogues: Di Maio, “La soluzione alle crisi è nel multilateralismo” (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA – “Nell’aprire questa edizione ho accennato ad alcuni teatri di crisi: in tutti questi scenari, l’impegno dell’Italia si iscrive entro la cornice di uno sforzo collettivo. La sconfitta territoriale di Daesh da parte della Coalizione è un altro esempio dell’efficacia dell’approccio multilaterale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel discorso di chiusura della 7a edizione dei Med Dialogues, promossi da Farnesina e Ispi. “Nel Mediterraneo delle crisi e delle tensioni irrisolte, le equazioni della pace e della stabilità non si risolvono tramite soluzioni unilaterali, tanto meno militari. Servono strategie politiche fondate sull’ownership regionale e sorrette dalla comunità internazionale con coesione e determinazione”, ha aggiunto Di Maio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA – “Nell’aprire questa edizione ho accennato ad alcuni teatri di: in tutti questi scenari, l’impegno dell’Italia si iscrive entro la cornice di uno sforzo collettivo. La sconfitta territoriale di Daesh da parte della Coalizione è un altro esempio dell’efficacia dell’approccio multilaterale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel discorso di chiusura della 7a edizione dei Med, promossi da Farnesina e Ispi. “Nel Mediterraneo dellee delle tensioni irrisolte, le equazioni della pace e della stabilità non si risolvono tramite soluzioni unilaterali, tanto meno militari. Servono strategie politiche fondate sull’ownership regionale e sorrette dalla comunità internazionale con coesione e determinazione”, ha aggiunto Di. L'articolo L'Opinionista.

