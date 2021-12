Federico Fashion Style in lacrime a Domenica In: “Ho raccontato solo la verità” (Di domenica 5 dicembre 2021) Non è riuscito a trattenere le emozioni Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip e concorrente della trasmissione di punta della Rai, “Ballando con le stelle”. Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, si è commosso in studio mentre guardava il filmato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 5 dicembre 2021) Non è riuscito a trattenere le emozioni, il parrucchiere dei vip e concorrente della trasmissione di punta della Rai, “Ballando con le stelle”.Lauri, in arte, si è commosso in studio mentre guardava il filmato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Federico Fashion Style in lacrime a Domenica In (dopo Ballando): «Ho raccontato la verità» - ilmessaggeroit : Federico Fashion Style in lacrime a Domenica In (dopo Ballando): «Ho raccontato la verità» - ParliamoDiNews : Domenica In, lo strazio di Federico Fashion Style: `Era solo la verità`, sfigurato da lacrime e dolore – Libero Quo… - scioccobasita : io come Federico fashion style che non so il titolo della canzone perché a me di SG… - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Federico Fashion Style “corteggia” Selvaggia Lucarelli: «Se mi provi non mi lasci più» -