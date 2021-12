F1 Gp Arabia Saudita, Sainz: “Bella rimonta in una gara dura” (Di domenica 5 dicembre 2021) “È stata una gara dura dal punto di vista fisico e mentale, con due bandiere rosse non è facile, ma sono in forma e ho potuto fare gara d’attacco”. Così il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 chiuso in rimonta in ottava posizione: “Oggi era una gara in cui potevamo chiudere in top-5 senza l’errore di ieri, ma è stata una rimonta Bella – ha aggiunto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport F1 – Peccato non essere arrivato settimo, ma è stata una gara positiva”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) “È stata unadal punto di vista fisico e mentale, con due bandiere rosse non è facile, ma sono in forma e ho potuto fared’attacco”. Così il pilota della Ferrari, Carlos, al termine del Gran Premio dell’di Formula 1 chiuso inin ottava posizione: “Oggi era unain cui potevamo chiudere in top-5 senza l’errore di ieri, ma è stata una– ha aggiunto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport F1 – Peccato non essere arrivato settimo, ma è stata unapositiva”. SportFace.

