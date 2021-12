F1: Arabia; terzo via Gp, Verstappen fulmina Ocon e Hamilton (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo circa venti minuti di stop il Gran Premio dell'Arabia Saudita riparte per la terza volta con l'Alpine in pole davanti alla Mercedes di Hamilton e alla Red Bull di Verstappen che accetta la "... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo circa venti minuti di stop il Gran Premio dell'Saudita riparte per la terza volta con l'Alpine in pole davanti alla Mercedes die alla Red Bull diche accetta la "...

