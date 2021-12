Covid: in Sicilia 870 i nuovi positivi, record di casi a Catania (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 870 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 25.285 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 549. Il tasso di positività sale oggi al 3,4% è ieri era 2,1% . L’isola è, al settimo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 2.628 casi, al secondo posto il Veneto con 2.219 casi, al il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 870 idi19 registrati nell’isola a fronte di 25.285 tamponi processati in. Ieri ierano 549. Il tasso dità sale oggi al 3,4% è ieri era 2,1% . L’isola è, al settimo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 2.628, al secondo posto il Veneto con 2.219, al il Mattino di

