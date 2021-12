Bologna-Fiorentina 2-3, Mihajlovic: “Non abbiamo sofferto, peccato”. Poi la lite con Marocchi (Di domenica 5 dicembre 2021) “abbiamo subito poco, abbiamo preso gol su palle inattive. I ragazzi non hanno mai mollato, peccato perché abbiamo perso ma ci può stare. Quando si sbaglia è giusto pagare. I ragazzi hanno fatto quel che dovevano, giocando come l’avevamo preparata. abbiamo gestito bene, non abbiamo smesso di giocare”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, al termine della sconfitta rimediata contro la Fiorentina: “Gli attaccanti hanno giocato bene, ma con Arnautovic in campo sarebbe stato diverso. Sapevamo che loro c’avrebbero pressato alti, per questo con Arnautovic certe giocate sarebbero state diverse e potevamo salire meglio. Nonostante tutto non abbiamo sofferto niente, abbiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) “subito poco,preso gol su palle inattive. I ragazzi non hanno mai mollato,perchéperso ma ci può stare. Quando si sbaglia è giusto pagare. I ragazzi hanno fatto quel che dovevano, giocando come l’avevamo preparata.gestito bene, nonsmesso di giocare”. Lo ha detto l’allenatore del, Sinisa, al termine della sconfitta rimediata contro la: “Gli attaccanti hanno giocato bene, ma con Arnautovic in campo sarebbe stato diverso. Sapevamo che loro c’avrebbero pressato alti, per questo con Arnautovic certe giocate sarebbero state diverse e potevamo salire meglio. Nonostante tutto nonniente,...

