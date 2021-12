Barone: «Vittoria dedicata al presidente Commisso» (Di domenica 5 dicembre 2021) “Vorrei portare il saluto di Rocco Commisso, gli ho parlato parecchie volte prima della partita e dopo lo ha fatto con Vincenzo Italiano con Daniele Pradè e con me. Lo ringraziamo, purtroppo oggi non era qui perché è dovuto tornare a New York e questa Vittoria è dedicata a lui, ai tifosi che erano qua e a tutto il nostro popolo viola- Oggi il risultato è molto positivo”. Così il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, al termine della sfida contro il Bologna. “Oggi abbiamo fatto vedere tanta continuità. Sul 3-1 abbiamo sofferto un po’ ma l’abbiamo gestita abbastanza bene. Il campionato però è ancora molto lungo. La Fiorentina è fatta di questo, la squadra è del popolo viola e ci facciamo sentire in tutta Italia. Questa è una carica in più. Da parte di Rocco Commisso, della sua famiglia, mia e ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) “Vorrei portare il saluto di Rocco, gli ho parlato parecchie volte prima della partita e dopo lo ha fatto con Vincenzo Italiano con Daniele Pradè e con me. Lo ringraziamo, purtroppo oggi non era qui perché è dovuto tornare a New York e questaa lui, ai tifosi che erano qua e a tutto il nostro popolo viola- Oggi il risultato è molto positivo”. Così il direttore generale della Fiorentina, Joe, al termine della sfida contro il Bologna. “Oggi abbiamo fatto vedere tanta continuità. Sul 3-1 abbiamo sofferto un po’ ma l’abbiamo gestita abbastanza bene. Il campionato però è ancora molto lungo. La Fiorentina è fatta di questo, la squadra è del popolo viola e ci facciamo sentire in tutta Italia. Questa è una carica in più. Da parte di Rocco, della sua famiglia, mia e ...

