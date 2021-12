Raffaella Mennoia | il braccio destro della De Filippi finisce nella bufera | “Ma a chi interessa?”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Brutto colpo perdurante l’ultima puntata di Uomini e Donne: la collaboratriceDesotto accusa.(screenshot Instagram)In occasione dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda ha fatto il suo ritorno in studio anche Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice, poi scelta da Andrea Damante, è tornata alla corte di Maria Dein solitaria. L’ex corteggiatrice ha fatto il suo ritorno sola in quanto la sua storia con Andrea è finita ormai da diverso tempo. Il motivosua apparizione è dovuto infatti alla presentazione del libro di. TI POTREBBERE ANCHE >>> Adriana Volpe, violenta ...

Advertising

top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Cupido spostati Raffaella Mennoia editore Vallardi A. EUR 16.06 - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: Cupido spostati Raffaella Mennoia editore Vallardi A. EUR 16.06 - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: Cupido spostati Raffaella Mennoia editore Vallardi A. EUR 16.06 - matteonalin : RT @BITCHYFit: Amo che stiano parlando del romanzo di Raffaella Mennoia cercando di scoprire i retroscena e le verità scritte come se fosse… - blujasmine3 : RT @BITCHYFit: Amo che stiano parlando del romanzo di Raffaella Mennoia cercando di scoprire i retroscena e le verità scritte come se fosse… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Mennoia

La promozione del libro diha coinvolto anche la famosa corteggiatrice, che era visibilmente emozionata: " Molto emozionante per me tornare qua? Sono molto felice ". Tutto molto ...Non solo volto storico del dating show , ma anche, probabile protagonista citata nel libro didal titolo Cupido Spostati .Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne e svela dettagli sulla sua storia d'amore, ormai finita, con l'ex tronista Andrea Damante.Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne e racconta un retroscena sul matrimonio con Andrea Damante. Immediata la reazione di Maria De Filippi. L'influencer è in studio in ...