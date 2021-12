Milan-Salernitana 2-0: Kessié e Saelemaekers in gol per tenere l'Inter a distanza (Di sabato 4 dicembre 2021) Il piano di Pioli però è perfetto: massimo risultato con il minimo sforzo. Da segnalare un nuovo infortunio: tocca a Pellegri Leggi su corriere (Di sabato 4 dicembre 2021) Il piano di Pioli però è perfetto: massimo risultato con il minimo sforzo. Da segnalare un nuovo infortunio: tocca a Pellegri

Advertising

AntoVitiello : ?? La vittoria di oggi è tutta per #Kjaer. #Milan che impiega 18 minuti per chiudere la pratica #Salernitana, poi un… - AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - SkySport : #MilanSalernitana, rossoneri in campo con una maglia per Kjaer #SkySport - sportli26181512 : Milan-Salernitana, le pagelle di CM: Diaz croce e delizia, Kessie migliore in campo. Ribery troppo solo: MILAN Maig… - Fantacalcio : Milan-Salernitana, Colantuono nel post-partita: 'Bonazzoli non è al 100%' -