Marigliano | la villa comunale intitolata a Giuseppina Guerriero vittima innocente della camorra

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il Comune di(Napoli), istituira’ una borsa di studio per ricordare, uccisa per errore nel 1998 a Scisciano. Lo ha annunciato stamattina il sindaco diPeppe Jossa, durante la cerimonia di intitolazionealla donna. “Una borsa di studio riservata agli studenti delle nostre scuole – ha spiegato Jossa – li solleciteremo a lanciare positivi messaggi di speranza nelle forme che riterranno piu’ opportune. Ognuno sara’ libero di esprimersi attraverso una foto, un testo, una poesia, un video, un dipinto. Liberi di essere, liberi di fare. Liberi di vivere. Proprio come, alla quale una mano ...

