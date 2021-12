Manovra, la mobilitazione sindacale in Sardegna (Di domenica 5 dicembre 2021) In centinaia ieri mattina davanti alle scalinate della basilica di Bonaria con bandiere striscioni e fischietti per dire no alla Manovra di bilancio del governo Draghi. La manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil ha avuto al centro le pensioni, il fisco, la salute, la difesa dei livelli occupazionali e della scelta di modelli economici che tengano insieme crescita e coesione sociale. E al pomeriggio davanti al Consiglio regionale hanno manifestato anche i sindacati di base. «Oggi abbiamo l’occasione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 5 dicembre 2021) In centinaia ieri mattina davanti alle scalinate della basilica di Bonaria con bandiere striscioni e fischietti per dire no alladi bilancio del governo Draghi. La manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil ha avuto al centro le pensioni, il fisco, la salute, la difesa dei livelli occupazionali e della scelta di modelli economici che tengano insieme crescita e coesione sociale. E al pomeriggio davanti al Consiglio regionale hanno manifestato anche i sindacati di base. «Oggi abbiamo l’occasione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

