Luquisha Lubamba attacca Enorma Jean, che ricorda: “Ero spaventata in werkroom” (Di sabato 4 dicembre 2021) Enorma Jean è stata al centro delle polemiche nella werkroom durante la puntata dedicata a Raffaella Carrà a Drag Race Italia. Oltre Ava Hangar (che le ha dato della c*gliona di m*rda) e Farida Kant (che ha detto di vergognarsi di partecipare ad un programma insieme a lei vestita in quel modo) anche Luquisha Lubamba l’ha duramente attaccata. La drag queen di Bologna, commentando il vestito proposto da Enorma Jean durante la sfilata dedicata a Raffaella Carrà, ha sbottato: “Tu sei una presuntuosa perché sei vestita così, hai proprio un gran coraggio sia esteticamente che a livello umano“. Un attacco all’apparenza immotivato ma che ha delle origini: durante il giorno della mini challenge, infatti, la Jean ha commentato negativamente ... Leggi su biccy (Di sabato 4 dicembre 2021)è stata al centro delle polemiche nelladurante la puntata dedicata a Raffaella Carrà a Drag Race Italia. Oltre Ava Hangar (che le ha dato della c*gliona di m*rda) e Farida Kant (che ha detto di vergognarsi di partecipare ad un programma insieme a lei vestita in quel modo) anchel’ha duramenteta. La drag queen di Bologna, commentando il vestito proposto dadurante la sfilata dedicata a Raffaella Carrà, ha sbottato: “Tu sei una presuntuosa perché sei vestita così, hai proprio un gran coraggio sia esteticamente che a livello umano“. Un attacco all’apparenza immotivato ma che ha delle origini: durante il giorno della mini challenge, infatti, laha commentato negativamente ...

