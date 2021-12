L'ospedale è lontano, partorisce in macchina: neonato prematuro muore nel messinese (Di sabato 4 dicembre 2021) Una donna, 37 anni, alla 27esima settimana di gestazione e in preda ai dolori del travaglio, è partita da Mistretta per raggiungere l’ospedale più vicino, a Patti, ma in autostrada, all’altezza di Santo Stefano di Camastra, ha partorito. Il bimbo appena nato ha perso poco dopo la vita nonostante fosse stato soccorso dal personale di un’ambulanza. La donna è stata trasferita all’ospedale di Patti.Sull’accaduto, ricostruiscono organi di stampa, è stata aperta un’inchiesta.“Dietro questa morte - afferma in una nota, Ella Bucalo, deputata di Fratelli d’Italia - c’è tutta l’inefficienza ospedaliera venuta fuori a seguito di una riforma sanitaria cieca, decisa dal governo centrale, che stabilisce il taglio di parecchi punti nascita negli ospedali italiani. Quel bimbo è morto perché il punto nascita più vicino era quello dell’ospedale di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Una donna, 37 anni, alla 27esima settimana di gestazione e in preda ai dolori del travaglio, è partita da Mistretta per raggiungere l’più vicino, a Patti, ma in autostrada, all’altezza di Santo Stefano di Camastra, ha partorito. Il bimbo appena nato ha perso poco dopo la vita nonostante fosse stato soccorso dal personale di un’ambulanza. La donna è stata trasferita all’di Patti.Sull’accaduto, ricostruiscono organi di stampa, è stata aperta un’inchiesta.“Dietro questa morte - afferma in una nota, Ella Bucalo, deputata di Fratelli d’Italia - c’è tutta l’inefficienza ospedaliera venuta fuori a seguito di una riforma sanitaria cieca, decisa dal governo centrale, che stabilisce il taglio di parecchi punti nascita negli ospedali italiani. Quel bimbo è morto perché il punto nascita più vicino era quello dell’di ...

