L'Inter perde il suo attaccante: Inzaghi costretto a sostituirlo (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo brutte notizie per Simone Inzaghi: Joaquin Correa si è infortunato. L'attaccante argentino è stato sostituito dal cileno Alexis Sanchez. Molto probabilmente El Tucu è stato sostituito per un risentimento ai flessori della coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni. ROME, ITALY – DECEMBER 04: Joaquin Correa of FC Internazionale during the warm up prior to the Serie A match between AS Roma v FC Internazionale at Stadio Olimpico on December 04, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)Maggiori informazioni ci saranno nelle prossime ore.

