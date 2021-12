Ilicic entra e accende la luce | Demiral si scopre anche bomber

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 dicembre 2021) Musso 7,5 Non tralascia qualche brivido con i piedi in avvio di gara . Sicuro su conclusione di Lozano (29’), non può nulla sui gol. Reattivo alla mezz’ora della ripresa salva in calcio d’angolo Toloi 8 : Costretto in copertura su Elmas si vede poco a ripartire. Gigante nelle chiusure nel finale.7,5 : Va in difficoltà su Mertens, grave errore di tempismo sul gol del raddoppio del belga. Rimedia da consumato(22’ 2t) di rabbia e di potenza con un destro a fulminare Ospina Palomino 7 : Lozano ha un passo diverso, gli crea qualche difficoltà con i movimenti a tagliare il campo Zappacosta 7 : Impegna Ospina con una ripartenza perfetta, favorita da Zapata ( 27’). Meno brillante del solito Gasperini lo tiene in campo solo un tempo. Hateboer ( 1’2t) 7 : Partecipa all’avvio dell’azione del gol della vittoria di Freuler. Ritrova passo e si ...