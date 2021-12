Corruzione: chiesto processo per ex consigliere Calabria (Di sabato 4 dicembre 2021) La Dda di Reggio Calabria ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex consigliere regionale della Calabria Nicola Paris, eletto nel 2020 con la lista dell'Udc e arrestato nell'agosto scorso con l'accusa ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) La Dda di Reggiohail rinvio a giudizio per l'exregionale dellaNicola Paris, eletto nel 2020 con la lista dell'Udc e arrestato nell'agosto scorso con l'accusa ...

