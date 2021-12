Cassano punge Cristiano Ronaldo | “mi ha mandato un messaggio | che problemi ha?”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il solito Antoniocontinua a lanciare bordate. Questa volta nel mirino è finito, il portoghese non avrebbe gradito alcune critiche del barese. Intervista piccante alla Bobo tv. “mi ha scritto,, dicendomi di avere più rispetto di lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto. Io non ho paura di dire la verità, affronto il mondo intero, dal Papa all’ultimo di questa Terra. Ho chiamato Buffon per chiedergli come avesse il mio numero e mi ha risposto che lui l’aveva girato all’addetto stampa che l’ha passato aper dirmi che lui ha fatto 750 gol e io solo 150. Io dico, caro, hai tutto, vivi sereno e rilassato. Prendi esempio da Messi, se ne sbatte di tutto e tutti. Invece di ...

Francesco Totti: la replica del campione del mondo Poche parole, ma molto chiare, eppure non sufficienti per far arrabbiare Francesco Totti . L'ex capitano della Roma è stato raggiunto ..., Totti replica con eleganza e la solita innata ironia. 'Francesco, ha detto che tu non sei eterno come Messi e Maradona e tra vent'anni sarai dimenticato, che ne pensi di sta ...