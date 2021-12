Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: “Non criticare quello che dico io” (Di sabato 4 dicembre 2021) A Ballando con le stelle la rumba messa in pista da Andrea Iannone e Lucrezia Lando ha diviso le opinioni in giuria. Carolyn Smith ha apprezzato l’esibizione, definendola addirittura “geniale“. Aggettivo però giudicato eccessivo da Selvaggia Lucarelli, rimasta poco impressionata dalla performance. Dalle loro idee contrastanti è scaturito un duro scontro, con la Smith visibilmente adirata. Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli: lite per la rumba di Andrea Iannone Ballando con le stelle torna in prima serata su Rai1 con una nuova puntata all’insegna delle esibizioni e delle emozioni. Ma basta poco per scatenare una polemica in giuria, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Acon lela rumba messa in pista da Andrea Iannone e Lucrezia Lando ha diviso le opinioni in giuria.ha apprezzato l’esibizione, definendola addirittura “geniale“. Aggettivo però giudicato eccessivo da, rimasta poco impressionata dalla performance. Dalle loro idee contrastanti è scaturito un duro s, con lavisibilmente adirata.: lite per la rumba di Andrea Iannonecon letorna in prima serata su Rai1 con una nuova puntata all’insegna delle esibizioni e delle emozioni. Ma basta poco per scatenare una polemica in giuria, ...

Advertising

nicoindian : #BallandoConLeStelle finalmente Carolyn Smith ha detto in modo molto signorile a Selvaggia CHE NON CAPISCE UN CAZZ… - GiorgiaMastu : Per Carolyn Smith, Iannone, Federico e la Fabrizi hanno ballato allo stesso modo. Ha dato 8 a tutti e tre! Bah #BallandoConLeStelle - minovr69 : #BallandoConLeStelle Carolyn Smith modalità furore scozzese. - Cinguetterai : 56 anni di ballo per Carolyn Smith contro 6 anni [2/2] #BallandoConLeStelle - Cinguetterai : “Lo so che è cinese per molta gente, ma sto qui come tecnico e devo parlare di questo” Carolyn Smith contro Selvagg… -