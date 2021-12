Allegri “Ora torniamo a vincere anche in casa, l’ambiente è sereno” (Di sabato 4 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo cercare di tornare a vincere anche in casa, dove ne abbiamo già perse tre. Il Genoa viene da due sconfitte e un pari con Shevchenko, che è un allenatore molto bravo nonostante sia giovane, ha fatto ottimi risultati con l’Ucraina. E col Genoa sono sempre stata partite difficili: è una partita da vincere, da affrontare nel miglior modo possibile”. Massimiliano Allegri vuole dare continuità al 2-0 di Salerno e la sfida di domani allo Stadium contro il Grifone è una buona chance per cancellare il ko di una settimana fa con l’Atalanta. “Quella di Salerno è stata una buona partita ma deve essere la base di quello che dobbiamo fare da qui a giugno. Domani non possiamo permetterci di steccare”. Ancora out De Sciglio e McKennie (“la settimana prossima dovrebbero tornare in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo cercare di tornare ain, dove ne abbiamo già perse tre. Il Genoa viene da due sconfitte e un pari con Shevchenko, che è un allenatore molto bravo nonostante sia giovane, ha fatto ottimi risultati con l’Ucraina. E col Genoa sono sempre stata partite difficili: è una partita da, da affrontare nel miglior modo possibile”. Massimilianovuole dare continuità al 2-0 di Salerno e la sfida di domani allo Stadium contro il Grifone è una buona chance per cancellare il ko di una settimana fa con l’Atalanta. “Quella di Salerno è stata una buona partita ma deve essere la base di quello che dobbiamo fare da qui a giugno. Domani non possiamo permetterci di steccare”. Ancora out De Sciglio e McKennie (“la settimana prossima dovrebbero tornare in ...

