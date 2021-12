Abete bolloso allo zafferano | la torta salata perfetta per ingolosire

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 dicembre 2021) L’albero di Natale occhieggia dalle vetrine, dai balconi, dai giardini, dalle terrazze, portatelo anche sulle vostre tavole preparando questo. Un lievitato soffice e aromatico, da utilizzare al posto del pane per arricchire ogni momento di convivialità di un sapore unico. Bellissimo da offrire, incanterà i vostri ospiti; delizioso da assaporare, convincerà ogni palato anche il più raffinato. Facilissimo da preparare, vi farà fare un figurone. Preparatevi a mietere complimenti sviscerati. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: lievito in polvere per preparazioni salate, ½ bustina acqua tiepida, 300 ml farina, 500 g, 1 bustina olio extravergine ...