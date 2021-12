Violenza donne, Lamorgese: si potrà procedere anche senza querela (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Abbiamo operato adottando strumenti come il braccialetto elettronico che potrà essere adottato dall'autorità giudiziaria nei casi in cui si proceda direttamente senza querela con procedibilità di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Abbiamo operato adottando strumenti come il braccialetto elettronico cheessere adottato dall'autorità giudiziaria nei casi in cui si proceda direttamentecon procedibilità di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Cdm al disegno di legge sulla violenza contro le donne. Per alcuni dei reati, in particolare… - elenabonetti : Qui la conferenza stampa, alla presenza del Presidente Draghi, con le colleghe ministre sull’approvazione in Cdm de… - ItaliaViva : ??Il CdM ha approvato il ddl contro la violenza sulle donne. Grazie all'ottimo lavoro della Ministra @elenabonetti… - EnneLuisa : RT @PetrisDe: Il ddl contro la #violenza sulle #donne del #governo è un passo positivo e importante, perché non è possibile fermare l'ondat… - Affaritaliani : Violenza donne, Lamorgese: si potrà procedere anche senza querela -