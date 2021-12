United | parla Rangnick | ' Sei mesi allenatore | poi dirigente CR7 grande professionista'

Advertising

Il maestro del gegenpressing si è presentato ai sudditi di sua maestà. Ralf Rangnick ha assunto da oggi la gestione del Manchester. L'allenatore tedesco, 63 anni, una lunghissima carriera da coach iniziata nel 1983 con il Viktoria Bachnang, dopo la firma sul contratto valido fino al 2024 - fino al 30 giugno 2022 allenatore,...Nessun problema per l'accordo di sei mesi, fino a giugno, ma il rapporto con lopotrebbe ... Rangnickanche di , che ieri ha segnato due gol all'Arsenal: "Aver visto Cristiano ieri nel ...Rangnick parla anche di Cristiano Ronaldo, che ieri sera ha firmato una doppietta all'Arsenal: "Aver visto Cristiano ieri nel secondo tempo, all'età di 36 anni, è fantastico, è un grande professionist ...Presentazione per il nuovo allenatore dei Red Devils: "Ho un incarico di sei mesi, non abbiamo parlato di cosa accadrà in estate" ...