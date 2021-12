Una vita: Camino e Maite hanno la sua benedizione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le anticipazioni di Una vita ci svelano che Camino e Maite hanno la benedizione di Felicia. Camino pronta al asciare AcaciasUna nuova puntata attende i fan di Una vita. Le anticipazioni della sopa opera ci fanno sapere che finalmente Felicia capirà che sua figlia ama perdutamente Maite e le prometterà che non si metterà più in mezzo alla loro storia. Una confessione che la giovane prenderà con molto entusiasmo fino a commuoversi. Vediamo insieme i dettagli della puntata. Anticipazioni Una vita: Maite e Camino vogliono stare insieme Nella puntata che vedremo oggi in onda su Canale 5 dalle 14,10 circa non mancheranno i colpi di scena. Maite è tornata ad Acacias con un ... Leggi su formatonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unaci svelano cheladi Felicia.pronta al asciare AcaciasUna nuova puntata attende i fan di Una. Le anticipazioni della sopa opera ci fanno sapere che finalmente Felicia capirà che sua figlia ama perdutamentee le prometterà che non si metterà più in mezzo alla loro storia. Una confessione che la giovane prenderà con molto entusiasmo fino a commuoversi. Vediamo insieme i dettagli della puntata. Anticipazioni Unavogliono stare insieme Nella puntata che vedremo oggi in onda su Canale 5 dalle 14,10 circa non mancheranno i colpi di scena.è tornata ad Acacias con un ...

