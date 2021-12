Sottotitoli e lingua dei segni, Camera dei Deputati più accessibile grazie alla bergamasca Termini (Di venerdì 3 dicembre 2021) È stata accolta l’istanza presentata dalla deputata bergamasca Guia Termini (Gruppo Misto), in prima linea nelle battaglie a favore delle persone più fragili. Il collegio dei Questori ha deliberato che a partire dal 15 dicembre, in via sperimentale, si proceda alla sottotitolazione in diretta degli interventi svolti nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni, anche assicurando l’interpretazione LIS (lingua italiana dei segni) in occasione di sedute di particolare importanza. “In questi anni ho cercato di portare l’attenzione del Parlamento sull’importanza dell’inclusione sociale per tutti, soprattutto per le persone con disabilità sensoriali – commenta Termini -. La necessità della sottotitolazione, in particolare, è diventata urgente in questi due anni di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) È stata accolta l’istanza presentata ddeputataGuia(Gruppo Misto), in prima linea nelle battaglie a favore delle persone più fragili. Il collegio dei Questori ha deliberato che a partire dal 15 dicembre, in via sperimentale, si procedasottotitolazione in diretta degli interventi svolti nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni, anche assicurando l’interpretazione LIS (italiana dei) in occasione di sedute di particolare importanza. “In questi anni ho cercato di portare l’attenzione del Parlamento sull’importanza dell’inclusione sociale per tutti, soprattutto per le persone con disabilità sensoriali – commenta-. La necessità della sottotitolazione, in particolare, è diventata urgente in questi due anni di ...

