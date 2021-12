Roma-Inter, Mourinho sfida suo passato: ma quote in salita (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da una parte il passato, bellissimo e vincente, dall’altra un presente tutto da costruire. Roma-Inter, per Josè Mourinho, non può essere una partita come tutte le altre: il tecnico portoghese, nel big match della 16esima giornata di Serie A, si ritroverà faccia a faccia per la prima volta contro la “sua” Inter, quella con la quale ha scritto la storia conquistando il Triplete nel 2010. Un match che Mourinho dovrà vincere per alimentare le speranze Champions della sua Roma ma che vede, secondo i betting analyst di Goldbet, lo Special One decisamente indietro in quota con il successo giallorosso a 3,8 volte la posta mentre la vittoria nerazzurra vale 1,95 con il pari fissato a 3,65. Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da una parte il, bellissimo e vincente, dall’altra un presente tutto da costruire., per Josè, non può essere una partita come tutte le altre: il tecnico portoghese, nel big match della 16esima giornata di Serie A, si ritroverà faccia a faccia per la prima volta contro la “sua”, quella con la quale ha scritto la storia conquistando il Triplete nel 2010. Un match chedovrà vincere per alimentare le speranze Champions della suama che vede, secondo i betting analyst di Goldbet, lo Special One decisamente indietro in quota con il successo giallorosso a 3,8 volte la posta mentre la vittoria nerazzurra vale 1,95 con il pari fissato a 3,65.

