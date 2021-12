Noto, morto il 17enne ferito alla testa. Maxi blitz dei carabinieri nel quartiere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il minorenne era stato colpito martedì notte durante una lite tra giovani in contrada Arance dolci, dove risiede la comunità nomade dei «Camminanti». Oltre 260 militari impegnati nelle perquisizioni. Il muro di omertà Leggi su corriere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il minorenne era stato colpito martedì notte durante una lite tra giovani in contrada Arance dolci, dove risiede la comunità nomade dei «Camminanti». Oltre 260 militari impegnati nelle perquisizioni. Il muro di omertà

