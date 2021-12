LIVE F1, GP Arabia Saudita 2021 in DIRETTA: Max Verstappen subito in vetta nella FP1, Hamilton e Bottas rincorrono (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Di nuovo in pista anche le Ferrari e Bottas. C’è curiosità per capire come andrà Verstappen con le soft, ovvero a parità di gomma con i rivali. 15.02 Tornano in azione Norris, Vettel, Russell, Ricciardo e Giovinazzi. Sulla monoposto di Verstappen si controlla il fondo dopo una “salita” violenta su un cordolo. 15.01 Siamo appena oltre la metà della sessione. Per quanto visto ora il tracciato è davvero poca cosa. Qualche curva da cuore in gola e poco altro. 75% del giro a farfalla aperta e poche zone dove fare la differenza. 15.00 Ocon migliora e sale in ottava posizione a 1.652 da Verstappen, con 32 millesimi su Alonso. 14.59 Hamilton non torna ai box ma si rilancia. Non migliora nel T1, arriva al T2 con il record a 174 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Di nuovo in pista anche le Ferrari e. C’è curiosità per capire come andràcon le soft, ovvero a parità di gomma con i rivali. 15.02 Tornano in azione Norris, Vettel, Russell, Ricciardo e Giovinazzi. Sulla monoposto disi controlla il fondo dopo una “salita” violenta su un cordolo. 15.01 Siamo appena oltre la metà della sessione. Per quanto visto ora il tracciato è davvero poca cosa. Qualche curva da cuore in gola e poco altro. 75% del giro a farfalla aperta e poche zone dove fare la differenza. 15.00 Ocon migliora e sale in ottava posizione a 1.652 da, con 32 millesimi su Alonso. 14.59non torna ai box ma si rilancia. Non migliora nel T1, arriva al T2 con il record a 174 ...

