I Cinquestelle contro Maria De Filippi: stop allo show “sessista” Uomini e Donne (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo show di Maria De Filippi deve chiudere. Grande allarme tra i fan di Uomini e Donne dopo la notizia che il deputato dei Cinquestelle Antonio Del Monaco ha presentato un esposto contro il programma pomeridiano di Maria De Filippi. Definendolo sessista, violento e diseducativo. E’ stato il quotidiano Libero a riportare alcuni stralci del documento in cui il politico pentastellato si scaglia contro Uomini e Donne: “Basta, è ora di chiudere questo programma che implicitamente ed esplicitamente può elicitare violenza di genere e in genere”. Un programma che è esempio di “tv spazzatura” dove la violenza verbale esibita può portare a forme pericolose di emulazione. E, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) LodiDedeve chiudere. Grande allarme tra i fan didopo la notizia che il deputato deiAntonio Del Monaco ha presentato un espostoil programma pomeridiano diDe. Definendolo, violento e diseducativo. E’ stato il quotidiano Libero a riportare alcuni stralci del documento in cui il politico pentastellato si scaglia: “Basta, è ora di chiudere questo programma che implicitamente ed esplicitamente può elicitare violenza di genere e in genere”. Un programma che è esempio di “tv spazzatura” dove la violenza verbale esibita può portare a forme pericolose di emulazione. E, ...

