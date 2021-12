È ufficiale | il lupo norvegese è estinto

Leggi su agi

(Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - La razza dei lupi originaria delle steppe norvegesi pare essersi ormai estinta. A confermarlo è il più grande studio genetico sui lupi al mondo condotto dall'Universitàdi scienza e tecnologia (NTNU). Secondo gli studiosi, i lupi che si trovano oggi in Norvegia e Svezia farebbero parte della famiglia di lupi originari finlandesi emigrati nei nuovi territori. Lo studio è la parte finale di un ampio rapporto sulin Norvegia che ilStorting (Parlamento) ha commissionato nel 2016. Ma al tempo del rapporto, i veri lupi-svedesi erano spariti da molti anni. Infatti, gli abitanti del luogo avrebbero spazzato via la popolazione di lupi in natura intorno al 1970, secondo gli studiosi a causa principalmente della caccia e di altre attività agricole. Ma c'è un altro pericolo in agguato: ...