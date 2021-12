Covid Veneto, più di 3.000 contagi in un giorno: non succedeva da gennaio. Zaia: «Zona gialla in arrivo» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Veneto torna sopra i 3.000 casi di positivi al Coronavirus in solo giorno. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione, sono stati 3.116 le persone risultate positive ai tamponi, con una incidenza sul totale dei test del 3,18%. Un numero di positivi sopra quota 3.000 non si registrava dal gennaio scorso. Si contano anche 9 decessi, che portano il totale delle vittime a 11.992. Quello degli infetti si aggiorna invece a 525.803; i soggetti attualmente positivi sono 35.705 (+1.877). Peggiora la situazione ospedaliera. I malati Covid ricoverati sono 664 (+25), di cui 549 (+15) nei reparti medici, e 115 (+10) in terapia intensiva. «L’incidenza settimanale – ha spiegato il presidente della regione Luca Zaia durante il punto stampa – è di 317,1 su 100 mila abitanti, l’indice Rt è 1,39. ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) Iltorna sopra i 3.000 casi di positivi al Coronavirus in solo. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione, sono stati 3.116 le persone risultate positive ai tamponi, con una incidenza sul totale dei test del 3,18%. Un numero di positivi sopra quota 3.000 non si registrava dalscorso. Si contano anche 9 decessi, che portano il totale delle vittime a 11.992. Quello degli infetti si aggiorna invece a 525.803; i soggetti attualmente positivi sono 35.705 (+1.877). Peggiora la situazione ospedaliera. I malatiricoverati sono 664 (+25), di cui 549 (+15) nei reparti medici, e 115 (+10) in terapia intensiva. «L’incidenza settimanale – ha spiegato il presidente della regione Lucadurante il punto stampa – è di 317,1 su 100 mila abitanti, l’indice Rt è 1,39. ...

