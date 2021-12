“Cavolo, non ci ho pensato”. GF Vip, Sophie Codegoni dopo il bacio a Gianmaria Antinolfi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da “Sei uno schifoso” a una limonata in piena regola. No, qui le bevande non c’entrano un tubo. Per limonata intendiamo una pomiciata, un bacio appassionato alla francese, insomma, ci siamo capiti. Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno dato vita ad un intreccio amoroso ricco di colpi di scena e giravolte. Al Grande Fratello Vip quasi ci eravamo dimenticati di loro visto che nelle ultime settimane ad avere l’onore delle cronache erano stati prevalentemente Alex Belli, la moglie Delia e la ‘terza incomoda’ Soleil Sorge. Ma ecco che proprio nella serata di ieri, giovedì 2 dicembre, le telecamere hanno ripreso un momento davvero imperdibile per gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini. È successo tutto durante un party, tra un drink e l’altro… I due inquilini, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da “Sei uno schifoso” a una limonata in piena regola. No, qui le bevande non c’entrano un tubo. Per limonata intendiamo una pomiciata, unappassionato alla francese, insomma, ci siamo capiti.hanno dato vita ad un intreccio amoroso ricco di colpi di scena e giravolte. Al Grande Fratello Vip quasi ci eravamo dimenticati di loro visto che nelle ultime settimane ad avere l’onore delle cronache erano stati prevalentemente Alex Belli, la moglie Delia e la ‘terza incomoda’ Soleil Sorge. Ma ecco che proprio nella serata di ieri, giovedì 2 dicembre, le telecamere hanno ripreso un momento davvero imperdibile per gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini. È successo tutto durante un party, tra un drink e l’altro… I due inquilini, ...

Advertising

GrendelFTMoor : RT @liliaragnar: 'A VOLTE BISOGNA SAPERE QUANDO È IL CASO DI CEDERE' col cavolo, non e' da me contro questi demoni MAI Tanto non hanno nien… - ElisianaMaria : RT @snowflowerss: Ora ditemi come cavolo spiegate ad Atlas che Ozan è suo padre e non Çinar ora me lo spiegate brutti cessi il cagotto pote… - snowflowerss : Ora ditemi come cavolo spiegate ad Atlas che Ozan è suo padre e non Çinar ora me lo spiegate brutti cessi il cagott… - PastoreFrance : RT @liliaragnar: 'A VOLTE BISOGNA SAPERE QUANDO È IL CASO DI CEDERE' col cavolo, non e' da me contro questi demoni MAI Tanto non hanno nien… - leopadanofe : RT @liliaragnar: 'A VOLTE BISOGNA SAPERE QUANDO È IL CASO DI CEDERE' col cavolo, non e' da me contro questi demoni MAI Tanto non hanno nien… -