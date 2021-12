281 medici e sanitari no vax scoperti dai Nas che denunciano l' inerzia delle asl nei controlli

Advertising

Agenzia_Ansa : Controlli Nas in tutta Italia, scoperti 281 medici no vax. Erano al lavoro anche se sospesi o senza immunizzazione.… - Adnkronos : #Covid, scoperti 281 medici e sanitari al lavoro senza #vaccino: l'operazione del Nas. - LaStampa : Covid, i Nas scoprono 281 medici non vaccinati e irregolarmente al lavoro - cohibadelaserna : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : 281 medici

... 'Voglio 500mila euro per dimettermi' La conversione del portuale no vax Ciobanu: 'Ho i polmoni distrutti, Covid non da sottovalutare'e sanitari No Vax al lavoro, scopertiirregolarmente ...Sonoe personale sanitario non vaccinato scoperto dai carabinieri del Nas regolarmente al lavoro in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. E' la conseguenza della campagna che i militari ...In relazione all’attuale incremento della diffusione epidemica, i Carabinieri Nas, d’intesa con il ministero della Salute, stanno conducendo una campagna di verifiche sul risp ...I Nas di Viterbo hanno segnalato all’Ordine dei medici-chirurghi e alla Asl due medici chirurghi specializzati impiegati presso un ...