"Vietate ai non vaccinati". Matteo Bassetti insiste sulle misure: "Il resto non ha senso…" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mascherine sì, mascherine no, mascherine forse. Fin dall'inizio della pandemia da Coronavirus l'obbligatorietà di questo dispositivo medico sanitario ha provocato polemiche e fatto discutere parecchio. La recente impennata dei contagi e purtroppo anche delle vittime ha spinto alcune amministrazioni locali verso l'obbligo anche all'aria aperta. I dati parlano chiaro: in Veneto, oggi 2 dicembre 2021, ci sono quasi 3000 contagi, per la precisione 2873. In tutto si sono registrati 6 morti. Proprio in queste ore il direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ha parlato proprio del provvedimento preso da diverse governi locali, come ad esempio le località sciistiche. L'esperto infettivologo si dice 'perplesso' in merito alla scelta di rendere obbligatorio l'utilizzo delle mascherine ...

