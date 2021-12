Utero in affitto, Salvini: «Certe pratiche mi ricordano il nazismo» (Di giovedì 2 dicembre 2021) «Qualcuno ci aveva provato a selezionare la razza, i bambini biondi, l’occhio azzurro. A me Certe pratiche ricordano il nazismo. Sono 6 miliardi di business, bisogna avere il coraggio di dirlo». È l’intervento di Matteo Salvini alla presentazione del libro firmato da Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega. Il titolo dell’opera parla chiaro: «Inchiesta di un politico. Il mondo di sotto. Donne sfruttate e bambini venduti». Per il segretario leghista, la pratica dell’Utero in affitto porterebbe a creare «un indegno supermercato online», in cui «si può scegliere il colore dei capelli e quello degli occhi». Salvini ha detto, poi, di voler lanciare «una proposta di legge di iniziativa popolare che possa essere disponibile nei prossimi giorni, come ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) «Qualcuno ci aveva provato a selezionare la razza, i bambini biondi, l’occhio azzurro. A meil. Sono 6 miliardi di business, bisogna avere il coraggio di dirlo». È l’intervento di Matteoalla presentazione del libro firmato da Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega. Il titolo dell’opera parla chiaro: «Inchiesta di un politico. Il mondo di sotto. Donne sfruttate e bambini venduti». Per il segretario leghista, la pratica dell’inporterebbe a creare «un indegno supermercato online», in cui «si può scegliere il colore dei capelli e quello degli occhi».ha detto, poi, di voler lanciare «una proposta di legge di iniziativa popolare che possa essere disponibile nei prossimi giorni, come ...

