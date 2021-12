L’Uomo Dei Ghiacci, torna Liam Neeson in un action movie dal sapore vintage (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non si riesce neanche a essere troppo inclementi con L’Uomo Dei Ghiacci – The Ice Road, la cui elementare progressione da film d’azione manicheo anni Ottanta ispira quasi simpatia. La suggestione da cui è esplicitamente partito il regista e sceneggiatore Jonathan Hensleigh (suoi gli script di Die Hard – Duri a Morire e The Rock) è addirittura quella di un grande classico degli anni Cinquanta, Vite Vendute di Henri-Georges Clouzot (rifatto da WilLiam Friedkin nel 1977, Il Salario della Paura), in cui un gruppo di reietti accettano di trasportare in America Centrale un pericolosissimo carico di nitroglicerina a perenne rischio di esplosione. Ne L’Uomo dei Ghiacci, che cambia scenario e temperatura, il punto di partenza invece è il crollo di una miniera a seguito di un’esplosione causata da una fuga di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non si riesce neanche a essere troppo inclementi conDei– The Ice Road, la cui elementare progressione da film d’azione manicheo anni Ottanta ispira quasi simpatia. La suggestione da cui è esplicitamente partito il regista e sceneggiatore Jonathan Hensleigh (suoi gli script di Die Hard – Duri a Morire e The Rock) è addirittura quella di un grande classico degli anni Cinquanta, Vite Vendute di Henri-Georges Clouzot (rifatto da WilFriedkin nel 1977, Il Salario della Paura), in cui un gruppo di reietti accettano di trasportare in America Centrale un pericolosissimo carico di nitroglicerina a perenne rischio di esplosione. Nedei, che cambia scenario e temperatura, il punto di partenza invece è il crollo di una miniera a seguito di un’esplosione causata da una fuga di ...

