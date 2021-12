La Rai chiude le porte ad un programma storico | ebbe inizio con Simona Ventura

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno dei programmi storici di casa Raii battenti per sempre. Oramai, la decisone, appare sempre più definitiva Arriva una decisione impensabile proprio dalla Rai. Nonostante la lunga quantità di successi registrati durante gli anni, lodella rete nazionale non ci sarà più. Proprio dietro alla decisione dei piani alti dall’azienda, c’è un motivo ben preciso che ha condotto a questa soluzione inevitabile. Un particolare momento, riguardo una delle trasmissioni tra le più longeve dei nostri palinsesti. Per quasi 30 anni ci ha tenuto compagnia vedendo passare alla conduzione volti noti e celebrità di un certo calibro. Ma adesso, l’ondata del successo, pare che sia arrivata al suo tramonto. Ecco che quindi la Rai ha deciso dire ilin modo ...

Advertising

Simo07827689 : RT @temisaba95: Grazie a 'sti due coglioni (appunto), un programma trentennale, storico come 'Quelli Che il Calcio' chiude i battenti (in a… - lagoleada_it : RT @anto_piazzolla: Lo storico programma della #RAI chiude dopo 28 anni ed ecco il perché. Quella di oggi, con molte probabilità, sarà l’ul… - anto_piazzolla : Lo storico programma della #RAI chiude dopo 28 anni ed ecco il perché. Quella di oggi, con molte probabilità, sarà… - MarioManca : #QuelliChe… chiude: è la fine di un'era - marco_tassone : RT @ConduttriciT: #QuelliChe il Calcio chiude. L’ultima puntata dello storico programma della #Rai condotto da Mia Ceran e Luca e Paolo an… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai chiude

Dominik Windischnei 60 e disputerà l'inseguimento, pur con 3 errori dal poligono e 2'07?3 di svantaggio. Troppi errori per Didier Bionaz, che sbaglia per 5 volte econ 3'57?7 di ...Uno spoiler in piena regola, con cui rivela una delle scene clou dell'intera fiction. ' Simone ... Eun altro, definitivo: 'Gassman come direttore artistico e a quest'ora avremmo saputo pure ...Quelli Che Il Calcio è uno dei programmi più longevi della Rai. In onda dal 1993 con la conduzione di Fabio Fazio e arrivato fino ad oggi ...Sul nostro supplemento, i messaggi ritrovati dello scrittore da giovane. E un’intervista alle figlie per ricordare il maestro che ci ha regalato ...