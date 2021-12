Il monito di Francesco: “Non saranno i muri della paura ad aiutare il progresso dell’Europa” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nicosia – “Non saranno i muri della paura e i veti dettati da interessi nazionalisti ad aiutarne il progresso, e neppure la sola ripresa economica potrà garantirne sicurezza e stabilità”. È il monito di Papa Francesco alle nazioni del Vecchio continente che arriva nel discorso alle autorità di Cipro e alla società civile, seconda tappa del suo viaggio apostolico. “Ci sia di riferimento il Mediterraneo, ora purtroppo luogo di conflitti e di tragedie umanitarie; nella sua bellezza profonda è il mare nostrum, il mare di tutti i popoli che vi si affacciano per essere collegati, non divisi. Cipro, crocevia geografico, storico, culturale e religioso, ha questa posizione per attuare un’azione di pace. Sia un cantiere aperto di pace nel Mediterraneo”, l’auspicio del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nicosia – “None i veti dettati da interessi nazionalisti ad aiutarne il, e neppure la sola ripresa economica potrà garantirne sicurezza e stabilità”. È ildi Papaalle nazioni del Vecchio continente che arriva nel discorso alle autorità di Cipro e alla società civile, seconda tappa del suo viaggio apostolico. “Ci sia di riferimento il Mediterraneo, ora purtroppo luogo di conflitti e di tragedie umanitarie; nella sua bellezza profonda è il mare nostrum, il mare di tutti i popoli che vi si affacciano per essere collegati, non divisi. Cipro, crocevia geografico, storico, culturale e religioso, ha questa posizione per attuare un’azione di pace. Sia un cantiere aperto di pace nel Mediterraneo”, l’auspicio del ...

Advertising

ilfaroonline : Il monito di Francesco: “Non saranno i muri della paura ad aiutare il progresso dell’Europa” - FirenzePost : Papa Francesco a Cipro: nuovo appello per i migranti, monito alla Ue - LibertiMauda : @baffi_francesco Ho scaricato e stampato il messaggio e poi lo ho appeso in camera di mio figlio come monito - Marchet28717147 : E contiamo su un monito forte da parte di Papa Francesco?? Ora più che mai. Il Natale è e sempre sarà la grande fes… - Francesco_92_PT : RT @petunianelsole: “Trascura il monito del presidente della Repubblica”. In una sentenza. -