GF Vip 2021 | Sophie Codegoni rischia la squalifica | ecco cos’è successo

Sophie Codegoni ha adoperato la parola "buscetta" per descrivere l'atteggiamento della coinquilina. Molti utenti del web stanno chiedendo l'eliminazione. Sophie Codegoni rischia di essere uscire dalla casa dal Grande Fratello vip 2021 per aver detto una parola che è costata la squalifica a Clizia Incorvaia nella quarta edizione del GF Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne mentre riferiva una discussione avuta con Maria Monsè ha fatto un paragone che non è piaciuto ai telespettatori. Sophie Codegoni al GF Vip 2021 (fonte: Instagram) Non è l'unica concorrente ad aver suscitato scalpore in questi giorni nella ...

