Eriksen torna ad allenarsi | ma con l' impianto di defibrillazione non può giocare in Serie A

Advertising

Eurosport_IT : 174 giorni dopo quel 12 giugno, Christian #Eriksen torna in campo. Noi così ?????? - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - mmajernamarco : Torna Eriksen ad allenarsi e Kjaer si ferma,quando si dice il destino - glooit : Eriksen torna in campo, si allena in Danimarca leggi su Gloo - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Inter, Eriksen torna ad allenarsi sul campo dell’Odense. E compare il pallone! -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen torna

foto Hermann A 173 giorni dal malore che lo colpì ad Euro 2020, Christianè tornato ad allenarsi su un campo di calcio, nel centro sportivo dell'Odense Bolgklub, ad Ådalen, in Danimarca. Il ...'Siamo davvero felici che Christiansi mantenga in forma in questo momento sui nostri campi. Siamo rimasti in contatti con lui da quando ha giocato qui nelle giovanili e siamo contenti che ci ...Eriksen torna in campo: dopo il malore accusato ad Euro 2020 il danese è tornato ad allenarsi Arrivano buone notizie per Christian Eriksen! Il centrocampista dell’Inter, come riportato dal quotidiano ...Ieri mattina il fantasista di proprietà dell'Inter ha lavorato con il suo preparatore sul campo dell'Odense. A 173 giorni dall'arresto cardiaco il primo allenamento con il pallone. Ma il suo futuro re ...