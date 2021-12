Covid | Gb | 48 374 casi e 171 decessi in 24 ore

Advertising

Il Regno Unito ha registrato ieri 48.nuovi casi di coronavirus e 171 decessi provocati dalla malattia: lo ha reso noto il governo. Entrambi i dati sono in aumento rispetto a martedì, quando i contagi erano 39.716 (+21,8%) e le ......continua ad essere fra le regioni che riportano la più alta incidenza settimanale di casiper ... Terzo Paese per numero di nuovi casi settimanali il Regno Unito (304.; +8%), seguito dalla ...Il Regno Unito ha registrato ieri 48.374 nuovi casi di coronavirus e 171 decessi provocati dalla malattia: lo ha reso noto il governo. Entrambi i dati sono in aumento rispetto a martedì, quando i cont ...Nelle ultime 24 ore, in Gran Bretagna sono stati registrati 48.374 nuovi contagi e 171 morti per il covid-19. Rispetto ad una settimana fa, scrive il Guardian, i dati sono il 2% in più per i contagi e ...