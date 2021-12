Testo de La Coda Del Diavolo di Rkomi feat. Elodie, bombe elettroniche nel cuore della notte (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Coda Del Diavolo di Rkomi feat. Elodie è uno di quei singoli nati per accompagnare la notte. Lo dice chiaro il Testo, scritto dallo stesso Mirko Manuele Martorana – questo il nome di battesimo di Rkomi – e Davide Petrella. “Solo con te io sospiro tutta la notte”, cantano i due artisti disegnando una notte non troppo qualsiasi in cui due anime si rincorrono per tutta Milano, stuzzicarsi, prendersi un po’ in giro e ritrovarsi ancora. Per raccontare una notte d’avventura e romanticismo urbano Rkomi ed Elodie cantano su uno shuffle tutto elettronico prodotto da Marz e Zef. Le loro voci si uniscono e si rincorrono, proprio come i protagonisti del brano. La ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) LaDeldiè uno di quei singoli nati per accompagnare la. Lo dice chiaro il, scritto dallo stesso Mirko Manuele Martorana – questo il nome di battesimo di– e Davide Petrella. “Solo con te io sospiro tutta la”, cantano i due artisti disegnando unanon troppo qualsiasi in cui due anime si rincorrono per tutta Milano, stuzzicarsi, prendersi un po’ in giro e ritrovarsi ancora. Per raccontare unad’avventura e romanticismo urbanoedcantano su uno shuffle tutto elettronico prodotto da Marz e Zef. Le loro voci si uniscono e si rincorrono, proprio come i protagonisti del brano. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Testo Coda Rkomi, il testo del singolo "La coda del diavolo" con Elodie Ecco il testo di "La coda del diavolo" di Rkomi feat. Elodie. Il testo di "La coda del diavolo" Quando la notte mi scappò dalle mani, ma tu mi tieni forte Volo abbandonato all'aria per sfuggirti ...

Elodie e Rkomi: audio e testo di La coda del diavolo

