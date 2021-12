Advertising

fisco24_info : Stellantis: usciranno altri 400 impiegati, sindacati divisi: La Fiom non firma, c'e' ridimensionamento senza rilanc… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis usciranno

ANSA Nuova Europa

ha confermato tutti gli enti tecnici e di staff che in Italia contano circa 18.000 dipendenti" affermano Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri, che sottolineano il ruolo del Polo ...Sin dall'inizio, il marchio disapeva che il SUV Hellcat avrebbe avuto vita breve e ha ... Dodge Dodge Charger e Challengerdi scena nel 2023Altri 400 impiegati degli enti tecnici e di staff di Stellantis lasceranno il gruppo con uscite incentivate e volontarie, dopo i 310 per i quali era stato raggiunto un accordo attraverso i 'contratti ...Fiom non firma: "Intervenga il Governo". Soddisfatte le altre sigle metalmeccaniche: Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. "Confermate le 130 assunzioni e la centralità di Torino come battery hub" ...