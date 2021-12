Spider-Man: Homecoming, in una scena tagliata si parlava di Zio Ben (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lo sceneggiatore di Spider-Man: Homecoming ha confermato l'esistenza di una scena tagliata in cui si parlava di Zio Ben. Spider-Man: Homecoming avrebbe dovuto contenere un riferimento allo Zio Ben, come rivelato dallo sceneggiatore del film che ha confermato l'esistenza di una scena tagliata. Jonathan Goldstein ha infatti risposto via Twitter a una domanda condividendo con i fan l'interessante dettaglio, a cui aveva accennato in precedenza anche John Francis Delay. Goldstein ha scritto su Twitter: "Avevamo scritto una scena per Spider-Man: Homecoming in cui May porta Peter verso l'armadio e scelgono insieme uno dei vecchi completi di Ben che non ha ancora buttato via". Daley, invece, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lo sceneggiatore di-Man:ha confermato l'esistenza di unain cui sidi Zio Ben.-Man:avrebbe dovuto contenere un riferimento allo Zio Ben, come rivelato dallo sceneggiatore del film che ha confermato l'esistenza di una. Jonathan Goldstein ha infatti risposto via Twitter a una domanda condividendo con i fan l'interessante dettaglio, a cui aveva accennato in precedenza anche John Francis Delay. Goldstein ha scritto su Twitter: "Avevamo scritto unaper-Man:in cui May porta Peter verso l'armadio e scelgono insieme uno dei vecchi completi di Ben che non ha ancora buttato via". Daley, invece, ...

