Greta Beccaglia, l’uomo che l’ha molestata ora sarebbe in un luogo segreto: “Non merito la gogna mediatica” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Continua a far parlare il caso di Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv molestata in diretta tv da un uomo ora indagato per violenza sessuale. Il 45enne ha provato a giustificarsi ma, a detta anche della diretta interessata, ha peggiorato la situazione. Ora, secondo quanto riportato, sarebbe andato via per qualche giorno per sfuggire alla gogna mediatica. Caso Greta Beccaglia, il 45enne denunciato teme per il suo lavoro La vicenda di Greta Beccaglia prosegue: pochi giorni fa è stato identificato e denunciato l’uomo che, a favore di telecamera e in diretta tv, l’ha molestata toccandole il sedere. Un gesto da non minimizzare e che può costargli una severa ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Continua a far parlare il caso di, la giornalista di Toscana Tvin diretta tv da un uomo ora indagato per violenza sessuale. Il 45enne ha provato a giustificarsi ma, a detta anche della diretta interessata, ha peggiorato la situazione. Ora, secondo quanto riportato,andato via per qualche giorno per sfuggire alla. Caso, il 45enne denunciato teme per il suo lavoro La vicenda diprosegue: pochi giorni fa è stato identificato e denunciatoche, a favore di telecamera e in diretta tv,toccandole il sedere. Un gesto da non minimizzare e che può costargli una severa ...

Agenzia_Ansa : Daspo di 3 anni per il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia durante una diretta tv dall'esterno d… - valigiablu : Il tifoso fiorentino, la pacca sul sedere alla giornalista sportiva e la differenza fra molestie e violenza sessual… - ilpost : Il tifoso che aveva molestato in diretta la giornalista Greta Beccaglia è stato identificato ed è indagato per viol… - faeryqveen : RT @dailydrama2021: 01 Dicembre 2021 Aggiornamento sulla molestia alla giornalista Greta Beccaglia: Andrea è un burlone - supercicciolo : RT @squopellediluna: La scrittrice e giornalista ha pubblicato un suo editoriale su La Repubblica: un pensiero che è un mix tra il pressapo… -