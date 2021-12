Elezioni del consiglio provinciale, ammesse le cinque liste: venerdì il sorteggio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono state ammesse tutte e cinque le liste dei Candidati presentate il 27 e 28 novembre u.s. per le Elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Benevento del 18 dicembre 2021. Lo comunica il Responsabile dell’Ufficio Elettorale e Segretario Generale della Provincia dott.ssa Maria Luisa Dovetto al termine della procedura di verifica, stabilita nel Manuale elettorale, degli atti presentati allo stesso Ufficio Elettorale. La dott.ssa Dovetto comunica anche che è stato fissato per venerdì prossimo 3 dicembre 2021, alle ore 12.00, presso la ex Sala della Giunta alla Rocca dei Rettori, il sorteggio per l’attribuzione del numero progressivo delle liste sulla scheda elettorale. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono statetutte eledei Candidati presentate il 27 e 28 novembre u.s. per leper il rinnovo deldi Benevento del 18 dicembre 2021. Lo comunica il Responsabile dell’Ufficio Elettorale e Segretario Generale della Provincia dott.ssa Maria Luisa Dovetto al termine della procedura di verifica, stabilita nel Manuale elettorale, degli atti presentati allo stesso Ufficio Elettorale. La dott.ssa Dovetto comunica anche che è stato fissato perprossimo 3 dicembre 2021, alle ore 12.00, presso la ex Sala della Giunta alla Rocca dei Rettori, ilper l’attribuzione del numero progressivo dellesulla scheda elettorale. L'articolo proviene da ...

