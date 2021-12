Così in Turchia Erdogan è rimasto senza una lira (Di mercoledì 1 dicembre 2021) lira turca e inflazione remano contro Erdogan "Gli investitori stranieri - annota Giuseppe Timpone su investireoggi.it - detenevano il 30% del debito pubblico turco in lire nel 2013, oggi meno del 5%. Leggi su globalist (Di mercoledì 1 dicembre 2021)turca e inflazione remano contro"Gli investitori stranieri - annota Giuseppe Timpone su investireoggi.it - detenevano il 30% del debito pubblico turco in lire nel 2013, oggi meno del 5%.

Advertising

GothicPsyche : Aggiungo che si lamentano che così è reso ridicolo il 'Santo Natale', chi glielo dice che Santa Klaus è una santo/f… - mariyag52489109 : RT @TafuniMina: ????? Capisco che in Turchia sono “molto riservati”, ma così è troppo ????? Se fossi Koç e avessi accanto una gnocca come Dem… - EstherR49194900 : RT @TafuniMina: ????? Capisco che in Turchia sono “molto riservati”, ma così è troppo ????? Se fossi Koç e avessi accanto una gnocca come Dem… - breathinlana : Su fb adesso mi stanno aggiungendo e scrivendo anche persone che vivono all'estero, tipo Turchia e Ghana. Ma che st… - dilio_bianchi : ....ma certo in Turchia voterebbe Erdogan...... in Russia voterebbe Putin..... in Ungheria voterebbe Orban....... e… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Turchia Così in Turchia Erdogan è rimasto senza una lira Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato a difendere la decisione della Banca ...poi scagliato contro coloro che tenterebbero di arricchirsi a causa della situazione economica in Turchia.

Covid, Musumeci a Sky TG24: "In Sicilia obbligo di mascherine all'aperto" ... dalla Turchia, da Israele, oltre che naturalmente dal Sudafrica. Poi dalle prossime 24 ore ... Così a Timeline, su Sky TG24, il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. "Sono provvedimenti che ...

'Artigiano in fiera: finalmente!', 1° evento phygital di arti e mestieri del mondo latinaoggi.eu il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato a difendere la decisione della Banca ...poi scagliato contro coloro che tenterebbero di arricchirsi a causa della situazione economica in... dalla, da Israele, oltre che naturalmente dal Sudafrica. Poi dalle prossime 24 ore ...a Timeline, su Sky TG24, il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. "Sono provvedimenti che ...