La Salernitana non trova acquirenti: rischio cancellazione immediata dal campionato (Di martedì 30 novembre 2021) La Salernitana non sta passando un momento facile. Sul campo, la squadra campana è ultima in classifica con soli 8 punti conquistati in 14 partite, ma i veri problemi arrivano da fuori. Lotito Salernitana Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, si avvicina la data del 5 dicembre, termine ultimo per ricevere offerte da nuovi acquirenti per rilevare il club. Se entro il 31 dicembre non ci sarà un nuovo proprietario, la FIGC sarebbe pronta a cancellare la squadra dal campionato e farla ripartire dai dilettanti. Si spera ancora in qualche offerta, visto che adesso Lotito si accontenterebbe di 40 milioni e non più degli 80 richiesti in estate. Ma il tempo scorre e i tifosi del club campano iniziano a tremare.

