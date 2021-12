I 10 numeri del Lotto più frequenti di Dicembre 2021 (Di martedì 30 novembre 2021) I 10 numeri del Lotto più frequenti di Dicembre aggiornati al 2021, su ogni singola ruota del Lotto. , la ricerca statistica aggiornata all’anno in corso, evidenziano in assoluto su Tutte le ruote, i seguenti numeri: 33 su GENOVA è uscito 54 volte62 su BARI è uscito 49 volte56 su MILANO è uscito 49 volte Questa speciale analisi statistica è stata elaborata a partire dal 1939 e solo nel mese di Dicembre, in queste classifiche si riportano i primi 10 numeri più frequenti di ogni singola ruota e la frequenza di sortita. Con i 10 numeri più frequenti, possiamo impostare le nostre ambate su ogni ruota, oppure giocare tutta la lunghetta per le sorti di ambo e terno per tutto ... Leggi su gigilotto (Di martedì 30 novembre 2021) I 10delpiùdiaggiornati al, su ogni singola ruota del. , la ricerca statistica aggiornata all’anno in corso, evidenziano in assoluto su Tutte le ruote, i seguenti: 33 su GENOVA è uscito 54 volte62 su BARI è uscito 49 volte56 su MILANO è uscito 49 volte Questa speciale analisi statistica è stata elaborata a partire dal 1939 e solo nel mese di, in queste classifiche si riportano i primi 10piùdi ogni singola ruota e la frequenza di sortita. Con i 10più, possiamo impostare le nostre ambate su ogni ruota, oppure giocare tutta la lunghetta per le sorti di ambo e terno per tutto ...

