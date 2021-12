Gli outsider di Pier Cortese (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Chi è cresciuto con il paradigma eroe-antagonista dei primi anime televisivi ben conosce la pervasività di quel sistema bipolare. La ricerca di una terza via, di un diverso tipo di personaggio, è già segno di originalità. «Volevo essere Julian Ross», canta Pier Cortese nel suo ultimo album: «Tutti si immedesimavano in Holly o Benji, ma per me era lui l’eroe romantico, che insegue il suo sogno superando gli ostacoli». Dal giovane fuoriclasse malato di cuore il musicista romano rileva la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Chi è cresciuto con il paradigma eroe-antagonista dei primi anime televisivi ben conosce la pervasività di quel sistema bipolare. La ricerca di una terza via, di un diverso tipo di personaggio, è già segno di originalità. «Volevo essere Julian Ross», cantanel suo ultimo album: «Tutti si immedesimavano in Holly o Benji, ma per me era lui l’eroe romantico, che insegue il suo sogno superando gli ostacoli». Dal giovane fuoriclasse malato di cuore il musicista romano rileva la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Gli outsider di Pier Cortese | il manifesto Il Manifesto Gli outsider di Pier Cortese

